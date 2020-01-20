Эксперт отреагировал на лишение Зеленского права выступать в Израиле

«На фоне массового переписывания итогов Второй мировой войны со стороны так называемых партнеров у Израиля — достаточно сложная ситуация, потому что его историческая правда о Холокосте, по сути, является одной из главных скреп израильской внутренней и внешней политики. Поэтому Израиль долгое время удерживался от того, чтобы поставить Украину на место в части реализации вопроса пропаганды нацизма и реабилитации бандеровцев, принимавших прямое участие в уничтожении евреев, мирного населения. Но есть сопротивление внутри самого Израиля, недовольство населения подобным бездействием властей», — пояснил Колесниченко.

По мнению эксперта, таким образом израильские власти стараются избежать «дополнительного внутреннего напряжения из-за того, что приезжает представитель государства, которое, по сути, отрицает Холокост и героизирует тех, кто убивал евреев». Тем не менее, председатель убежден, что власти Украины не сделают никаких выводов из-за решения Израиля.

«Выводы Киев сделать не может по определению. Поскольку государственная политика Украины — это возрождение, реабилитация нацизма и бандеровщины, это основная красная линия идеологии украинского государства. Если власть от этого откажется, то она распадется как прах. Поэтому они увернутся от вопроса, по которому Зеленскому не дали выступить в Израиле, и будут продолжать политику уничтожения прошлого и будущего Украины», — резюмировал Колесниченко.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не будет выступать в Израиле на мероприятии в память холокоста. Оно посвящено 75-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим.