Эксперт отреагировал на истощение месторождений газа на Украине

По мнению Гинько, неожиданность этой информации «говорит об отсутствии стратегического видения и прогнозирования газовой отрасли в экономике» Украины.

«Надо понимать, что нет такого свободного объема газа, который „стоит за углом“, и его можно поставить Украине по ее первому запросу. Природный газ — это рыночный ликвидный товар, по нему заключаются долгосрочные сделки. Россия заключила такие сделки с европейскими партнерами. А для Украины возникает вопрос, что будет дальше, поскольку нехватка газа скажется на экономике Украины только в худшую сторону», — пояснил эксперт.

Экономист обратил внимание на то, что Незалежная оказалась в тупике из-за собственных решений. Он вспомнил, что украинские власти отказались от прямых поставок газа из России после 2015 года.

«Россия никогда не отказывалась продавать газ, налаживать нормальные контрактные отношения. Но на Украине предпочитают брать газ по реверсу из Европы, переплачивая за него. Пока есть запасы в газохранилищах, но это просто отодвигает проблему, а не решает ее. …У них складывается тупиковая ситуация по причине негибкой, нерациональной позиции», — резюмировал Гинько.

Ранее дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укргазободыча» заявила, что пять крупнейших газовых месторождений Украины потеряли более чем 80% запасов.