Мир 26 июля 2023, 18:44 Эксперт Осауленко рассказал, чем будет выгоден безвизовый туробмен с Китаем Эксперт Осауленко рассказал о хорошем влиянии на экономику безвизового туробмена с Китаем

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Запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем благоприятно скажется на отечественной экономике. Таким мнением поделился директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

При этом наиболее положительный эффект это окажет на Восточную Сибирь, Забайкалье и на Дальний Восток, так как с этими регионами выстроены целые логистические системы. С началом безвизового обмена там появятся тысячи новых рабочих мест.

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«Это и пароходы, и автобусы, и пешеходные мосты, и автомобильный транспорт. До сегодняшнего момента это все пока не задействовано», — отметил Осауленко.