Эксперт определил, какими ресурсами богата Луна

«И США, и Россия в состоянии заниматься этим самостоятельно. Есть ли выгода от сотрудничества? Безусловно. Что бы ни провозглашалось, как бы американцы ни размахивали флагами, если говорить серьезно, то международная кооперация нужна. Но есть одна проблема — это проблема вообще коммерческого использования тел Солнечной системы. Существуют международные договоры, которые были подписаны под эгидой ООН, и они запрещают присвоение территорий на телах Солнечной системы», — пояснил Эйсмонт.

Он уточнил, что грунт для исследований уже вывозили с Луны, а транспортировка других ископаемых может стать чрезмерно дорогой.

«Если речь идет о Луне, то в каком-то смысле ископаемые там уже были добыты и доставлены на Землю — и американские астронавты, и советские беспилотные аппараты доставляли образцы грунта. Его исследовали, сделали выводы о происхождении и эволюции Луны и Солнечной системы. Что представляло бы коммерческую ценность? Ничего такого пока не нашли. Даже если на Луне найдутся золото и алмазы, и мы их оттуда доставим, это будет существенно дороже, чем если бы мы добывали это на Земле», — отметил ведущий научный сотрудник.

Эйсмонт обратил внимание на то, что на Луне нужно добывать воду.

«Это тот случай, когда-то, что мы добываем на Луне, лучше не доставлять на Землю, а использовать в космосе — ее можно превратить в космическое топливо. Это не фантастические планы, это достаточно серьезно рассматривается. Были проекты строительства на Марсе неких производств, которые изготавливали бы такое топливо», — заявил специалист.

Ранее ведущий научный сотрудник института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заметил, что идея США о доставке ресурсов с Луны слишком дорогая для выполнения.