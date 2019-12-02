  • Эксперт обвинил Америку в краже сирийской нефти

    02 декабря 2019, 16:18

    Александр Кушак

    Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что Дамаск не потерпит воровства нефтяных богатств Сирии, сообщил сайт «ПолитЭксперту».

    По словам эксперта, Вашингтон «устами Трампа» сказал, что США хотят контролировать все сирийские нефтегазовые месторождения в центре и на северо-востоке страны для того, чтобы торговать нефтью, так же как это делали боевики «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ).

    «Американцы путем получения нефти обретают дополнительные средства для поддержки армии и местных боевиков», — заявил Владимир Васильев.

    Администрация бывшего президента США Барака Обамы хотела не только сменить режим, но и свергнуть президента Сирии Башара Асада. Позже Вашингтон взял курс на «расчленение» САР, а сейчас США возобновляют политику Обамы. такого мнения придерживается Васильев. Так же он отметил, что экономические трудности США толкают их к захвату сирийских нефтегазовых объектов, поскольку это станет неким переводом американской армии на самоокупаемость.

    «Это черная касса! Каким образом все эти деньги распределяются, неизвестно. На самом деле сюда встроена коррупционная схема — один доллар на обеспечение армии, один — политикам в карман», — подытожил Васильев.

    Ранее федеральное агентство новостей обнародовало вторую часть масштабного расследования о поддержке США боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Пока САР и сирийцы находятся в кризисе и борются за свободу, Вашингтон перебрасывает американский военный контингент ближе к нефтегазовым месторождениям, сообщило ИА «Политика сегодня».