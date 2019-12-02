Эксперт обвинил Америку в краже сирийской нефти

По словам эксперта, Вашингтон «устами Трампа» сказал, что США хотят контролировать все сирийские нефтегазовые месторождения в центре и на северо-востоке страны для того, чтобы торговать нефтью, так же как это делали боевики «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ).

«Американцы путем получения нефти обретают дополнительные средства для поддержки армии и местных боевиков», — заявил Владимир Васильев.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы хотела не только сменить режим, но и свергнуть президента Сирии Башара Асада. Позже Вашингтон взял курс на «расчленение» САР, а сейчас США возобновляют политику Обамы. такого мнения придерживается Васильев. Так же он отметил, что экономические трудности США толкают их к захвату сирийских нефтегазовых объектов, поскольку это станет неким переводом американской армии на самоокупаемость.

«Это черная касса! Каким образом все эти деньги распределяются, неизвестно. На самом деле сюда встроена коррупционная схема — один доллар на обеспечение армии, один — политикам в карман», — подытожил Васильев.

Ранее федеральное агентство новостей обнародовало вторую часть масштабного расследования о поддержке США боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Пока САР и сирийцы находятся в кризисе и борются за свободу, Вашингтон перебрасывает американский военный контингент ближе к нефтегазовым месторождениям, сообщило ИА «Политика сегодня».