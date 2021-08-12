Эксперт обозначил признаки экономического кризиса в США

Экономист Михаил Хазин назвал три признака, которые свидетельствуют о том, что США переживают серьезный экономический кризис. Специалиста процитировала «Политика Сегодня».

Первый показатель — это индекс промышленной инфляции, отражающий динамику ключевых цен. Он находится на уровень 6,5%. Второй момент — ситуация с долгами домохозяйства. Рост ставки Федерального резерва может оказать на ситуацию критическое влияние.

«При нулевой ставке это терпимо. А если у вас инфляция 20%, то по правилам нужно повышать ставку. ФРС на последнем заседании уже сказала, что придется», — обратил внимание Хазин..

Третий фактор — превышение объема федеральных трансфертов домохозяйствам по отношению к сумме налогов, которые эти домохозяйства платят.

«Они увеличивают трансферты в десятки раз каждый год — и никто это не контролирует», — подчеркнул экономист.