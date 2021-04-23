Эксперт объяснил, зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным в Донбассе

Политолог Андрей Суздальцев объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Донбассе, написал «ПолитЭксперт».

Зеленский изъявил желание обсудить с Путиным конфликт на востоке Украины. В качестве места для встречи он предложил «любую точку» в Донбассе. Как заметил Суздальцев, обострение в Донбассе начало снижаться. По этой причине тема Украины стала уходить с первых мест в рейтинге мировых новостей. Такое положение невыгодно Киеву, так как теряются шансы в вопросах вступления в НАТО.

«Поэтому такая интенсивность желания встретиться с Путиным, практически каждый день поступают новые инициативы. Встреча на уровне президента Зеленского с российским лидером привлекла бы внимание к Украине, подняла бы рейтинг Зеленского и, прежде всего, обратила бы на себя внимание Вашингтона», — отметил Суздальцев.

Он добавил, что непонятно, какую именно повестку могут обсуждать главы России и Украины. Как заметил Суздальцев, Зеленскому, как он и обещал, необходимо запустить процесс возврата Донбасса. Однако ему не нужны территории и люди, для него важнее всего статус.