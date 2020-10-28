Эксперт объяснил, зачем военным США оружие стран бывшего СССР

Американцы давно практикуют подобные закупки для тестирования своих новых систем вооружения, рассказал «360» начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Им нужно отстреляться по нашим БМП, посмотреть характеристики. Они и в годы холодной войны закупали наше вооружение через Румынию и Болгарию», — пояснил он.

Сама Россия сейчас не может продавать США старое оружие из-за действующих экономических санкций. Поэтому американцы предпочитают действовать через своих союзников, что в итоге получается дешевле.

«Такие же поставки были для афганской армии, потому что они привыкли пользоваться советским оружием. Тем более что разработанные в СССР системы до сих пор пользуются популярностью на Ближнем Востоке», — рассказал Сергей Ермаков.

Он отметил, что и СССР, и Россия также закупали американское оружие для тестирования. Это началось еще с войны во Вьетнаме, где США использовали новые самолеты и истребители. Кроме того, известны случаи, когда советские солдаты отбивали у моджахедов в Афганистане американские «стрингеры».

Это не первый тендер, который объявляют военные США для закупки советского оружия. В мае они опубликовали контракт на закупку патронов для автомата Калашникова, пистолетов Токарева и Макарова, а также нескольких советских пулеметов.