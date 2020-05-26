Эксперт объяснил, зачем России собственная орбитальная станция

«После того как Россия стала самостоятельной, ей не хватало средств на то, чтобы производить космические пуски. Сократили финансирование отрасли. Поэтому прошли переговоры с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), в результате которых была создана МКС. При этом первые ее модули сделаны Россией», — пояснил Леонков.

Специалист обратил внимание на то, что МКС руководят США, а Россия лишь занимается вопросами доставки космотавнов на станцию и на Землю.

«В условиях санкций и развала отношений с США становится ясно, что когда выйдет срок службы МКС, США не будут продлевать соглашение. Они планируют создавать собственную орбитальную станцию. Заявления Рогозина — ответ на планы США. Хотим или не хотим, но мы вынуждены создать национальную станцию», — добавил эксперт.

По его мнению, американские власти рассчитывают на милитаризацию космоса.

«В США уже приняты программы и документы по милитаризации космоса, активно ведутся разработки космического оружия», — заявил Леонков.