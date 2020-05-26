    26 мая 2020, 15:35

    Эксперт объяснил, зачем России собственная орбитальная станция

    Ольга Ситникова

    Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, почему Роскосмос рассчитывает на отечественную орбитальную станцию. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    «После того как Россия стала самостоятельной, ей не хватало средств на то, чтобы производить космические пуски. Сократили финансирование отрасли. Поэтому прошли переговоры с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), в результате которых была создана МКС. При этом первые ее модули сделаны Россией», — пояснил Леонков.

    Специалист обратил внимание на то, что МКС руководят США, а Россия лишь занимается вопросами доставки космотавнов на станцию и на Землю.

    «В условиях санкций и развала отношений с США становится ясно, что когда выйдет срок службы МКС, США не будут продлевать соглашение. Они планируют создавать собственную орбитальную станцию. Заявления Рогозина — ответ на планы США. Хотим или не хотим, но мы вынуждены создать национальную станцию», — добавил эксперт.

    По его мнению, американские власти рассчитывают на милитаризацию космоса.

    «В США уже приняты программы и документы по милитаризации космоса, активно ведутся разработки космического оружия», — заявил Леонков.