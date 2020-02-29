Эксперт объяснил, зачем Эрдогану бесполетная зона в Идлибе

33 военнослужащих турецкой армии погибли при атаке правительственных войск Сирии. Турция в ответ нанесла массированные удары по сирийским позициям.

Алтун написал в Twitter, что бесполетная зона над Идлибом необходима для защиты гражданского населения.

«Гаранты астанинского процесса — Россия и Иран — потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе», — процитировало Алтуна РИА «Новости».

После атаки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности.

В пятницу турецкий лидер позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Политики обсудили ситуацию в Идлибе, и российский прездидент призвал к более эффективному взаимодействию оборонных ведомств Турции и России.

Андрей Чупрыгин подчеркнул, что прекращение боев в Идлибе обеспечит не бесполетная зона, а выполнение Турцией взятых ранее обязательств. Он отметил, что после совещания Эрдоган задействовал все возможные политические рычаги, включая попытки призвать НАТО и ООН к обеспечению бесполетной зоны.

«Бесполетная зона для Эрдогана была бы подарком. Потому что если бесполетная зона над Идлибом будет „включена“, это будет означать, что турки смогут практически безнаказанно проводить военные операции на этой территории», — объяснил эксперт.