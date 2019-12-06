Эксперт объяснил, в каком случае цены на газ могут взлететь в Европе

«Нафтогаз» предупредил о двукратном росте цен на газ в Европе Подробнее

«Насколько цена на газ вырастет — вопрос, действительно, спекулятивный. Если прекратится транзит, на панике газовые биржи могут отреагировать очень быстрым взлетом [цен]», — заявил Митрахович.

Он отметил, что это совсем не значит, что газ подорожает в два раза. Но, если прерывание транзита будет сопровождаться другими проблемами, то цена может вырасти и в два раза.

«Но я все-таки думаю, что если смотреть по итогам дня, то вряд ли будет [рост цен]. В любом случае будет стресс для газовой ситуации», — отметил он.

По мнению эксперта, Украина хочет таким образом подтолкнуть страны Европы к «давлению» на «Газпром».