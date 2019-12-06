Эксперт объяснил, в каком случае цены на газ могут взлететь в Европе
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае окончательного прекращения транзита газа через Украину цены на газ в Европе взлетят вдвое. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил вероятность такого скачка цен. Об этом сообщил сайт RT.
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«Насколько цена на газ вырастет — вопрос, действительно, спекулятивный. Если прекратится транзит, на панике газовые биржи могут отреагировать очень быстрым взлетом [цен]», — заявил Митрахович.
Он отметил, что это совсем не значит, что газ подорожает в два раза. Но, если прерывание транзита будет сопровождаться другими проблемами, то цена может вырасти и в два раза.
«Но я все-таки думаю, что если смотреть по итогам дня, то вряд ли будет [рост цен]. В любом случае будет стресс для газовой ситуации», — отметил он.
По мнению эксперта, Украина хочет таким образом подтолкнуть страны Европы к «давлению» на «Газпром».