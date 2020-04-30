Эксперт объяснил укрепление севера РФ планами США атаковать через Арктику

Стало известно, что Министерство обороны России увеличит взлетно-посадочную полосу аэродрома Нагурская на острове Земля Александры. Это позволит принимать тяжелые дальние бомбардировщики.

По словам эксперта, северные границы России плохо защищены, поэтому оборонное ведомство и работает над исправлением недостатков. Для этого необходимо развивать авиацию. Именно для этого строят специальные аэродромы.

«Этот комплекс мероприятий нам необходим, особенно в ситуации, когда американцы вынашивают планы использовать северное направление в случае военного кризиса и начала боевых действий. Мы даже немного опаздываем с этим», — приводит слова Макарука «Царьград».