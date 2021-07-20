Эксперт объяснил цели визита Эрдогана на Кипр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Кипр с визитом. Эксперт независимого исследовательского центра PRIO (Кипр) Зенонас Циаррас рассказал News.ru, что нужно Турции от этого визита.

По словам эксперта, Турция намерена двигаться в сторону сосуществования двух государств. В ходе визита на Кипр Эрдогану нужно укрепить влияние Турции в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), а также повысить политический и правовой статус администрации турок-киприотов.

«В этом смысле увеличение числа военных объектов на острове — дронов и военно-морских баз — поддерживает стратегию передового базирования Турции, которая широко охватывает Ближний Восток, Кавказ, Центральную Азию и Африку. Другими словами, Кипр становится инструментом проецирования турецкой силы за рубежом», — сказал Циаррас.