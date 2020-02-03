Эксперт объяснил причину низкой цены на бензин в России

Россия занимает второе место среди стран Европы по дешевизне топлива.

Эксперт заявил, что такая низкая цена связана с тем, что мы добывающая страна. Себестоимость нефти у нас ниже, чем на рынке из-за того, что мы ее не покупаем, а добываем сами. На стоимость бензина даже не влияет высокий налог в 65%. Например, в Норвегии, которая также является нефтедобывающей страной, он составляет 80%. Из-за этого у них самый дорогой бензин.