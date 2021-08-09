Эксперт объяснил появление разведывательного самолета США над Балтийским морем

Ранее над Балтийским морем был замечен самолет Военно-воздушных сил США специального назначения. Он летал неподалеку от Эстонии и Литвы. Военный историк Юрий Кнутов предположил, зачем Соединенные штаты направили Boeing WC-135W в этот регион, сообщило ИА Nation News.

По словам Кнутова, американцы, таким образом, пытались найти «радиоактивный русский след». Полет разведывательного самолета, вероятно, связан с информацией о том, что российский атомный подводный ракетный крейсер «Орел» потерял ход около Дании.

«Американцы хотели обнаружить радиоактивный след в море и раскрутить новый антироссийский скандал. Мол, русские травят море и его рыбные ресурсы радиацией, да еще очередную атомную аварию скрывают. Но лодка „Орел“ смогла продолжить движение и тем самым сорвала планы Вашингтона. Уровень радиации оказался в норме и самолет вернулся на базу», — добавил эксперт.