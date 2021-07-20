Эксперт объяснил, почему США не разместят гиперзвуковое оружие в Европе

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал Общественной службе новостей, что США не будет размещать гиперзвуковое оружие в Европе. По словам эксперта, там может появиться другое оружие.

Ранее дипломатическое представительство России в США заявило, что развертывание гиперзвукового оружия в Евросоюзе недопустимо, поскольку это может спровоцировать случайные конфликты.

По словам Блохина, США не будет размещать в Европе гиперзвуковое оружие, поскольку его пока что вообще не существует. Однако в Европе могут появиться ракеты США средней и меньшей дальности. Он отметил, что реакция России будет «мгновенной».

«Во-первых, гиперзвуковые ракеты США надо еще создать, прежде чем их развертывать. Пока тут не о чем говорить. Но если эти ракеты появятся в Европе, то наши ракеты, в ответ на возможное их развертывание, появятся мгновенно. Я думаю, что возможен другой вариант. При Трампе Америка вышла из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И Байден не особо стремится этот договор возобновлять. Поэтому, я считаю, что возможно появление именно таких ракет в Европе», — сказал эксперт.