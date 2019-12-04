Эксперт объяснил, почему российскую делегацию снова не пустили в США

Он заявил, что с помощью визовой войны Вашингтон стремится «продавить» Москву. Потому что таким образом Россию отстраняют от участия в важных международных обсуждениях.

«Россия, конечно, должна принимать участие в международных конференциях, обсуждающих важный вопрос, как следить за движением мировых капиталов. Но Россию из этого формата „выбрасывают“. США имеют такую возможность, они привыкли руководить мировым процессом и не могут остановиться. Все там говорят, что хотят контактов с Россией, но на условиях американцев — как только Россия признает гегемонию США и согласится на все выставленные условия, тут же с ней будут хорошие контакты…», - сказал Дмитрий Солонников.

3 декабря делегация казначейства должна была участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне.

Директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов планировал посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября, сообщили РИА «Новости».