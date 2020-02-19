Эксперт объяснил, почему РФ сократила вложения в госдолг США

Он заявил, что не только Россия, но и Китай сокращают вложения в госбумаги США. Это больше относится к политике, а не экономике. По его словам, США устраивает недружественную политику в отношении России. Штаты провоцируют санкции и давят на экономику.

«Сокращение вложений в госдолг США — это попытка минимизировать, прежде всего, политические риски и обеспечить минимальное негативное воздействие, которое может быть оказано на нашу экономику со стороны американских властей», — сказал Ковалев.