Эксперт объяснил, почему РФ сократила вложения в госдолг США
Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, в эфире радио Sputnik рассказал, почему Россия занялась избавлением от американских ценных бумаг.
Он заявил, что не только Россия, но и Китай сокращают вложения в госбумаги США. Это больше относится к политике, а не экономике. По его словам, США устраивает недружественную политику в отношении России. Штаты провоцируют санкции и давят на экономику.
«Сокращение вложений в госдолг США — это попытка минимизировать, прежде всего, политические риски и обеспечить минимальное негативное воздействие, которое может быть оказано на нашу экономику со стороны американских властей», — сказал Ковалев.