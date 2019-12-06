Эксперт объяснил, почему Порошенко отговаривает Зеленского от встречи с Путиным

Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один Подробнее

«Мы видим, что сейчас Порошенко вместе с другими политическими силами на Украине объединились для того, чтобы предостеречь Зеленского от тех шагов, которые он наметил. Причем интересно, что шаги, в первую очередь связанные с достижением мира в Донбассе, с попыткой хоть как-то конструктивно подойти к решению этого вопроса и начать поэтапно реализовывать Минские соглашения», — отметил эксперт.

Он объяснил, что Порошенко таким образом пытается «выставить себя как главного оппозиционного политика».

Ранее Порошенко попытался повлиять на решение нынешнего президента Украины. Он порекомендовал Зеленскому не обсуждать на саммите в нормандском формате транзит газа, чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за „дешевый“ газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».