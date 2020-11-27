Эксперт объяснил, почему Польша и Венгрия не согласны с условиями ЕС

По его словам, решение по бюджетам в ЕС принимают либеральные политики. В Польше и Венгрии же правят право-консервативные политики, которые далеки от либерализма.

«Что Польша, что Венгрия стали весьма зависимы от дотаций Евросоюза, чтобы сохранить хотя бы минимальный уровень потребления для своих граждан», — добавил он.