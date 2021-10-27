Эксперт объяснил, почему отношение финнов к России испортилось

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Правдой.ру» рассказал, почему финны воспринимают Россию как военную угрозу.

По мнению эксперта, причиной могла послужить западная пропаганда. Он отметил, что многие западные страны стремятся присоединить Финляндию к НАТО.

«Это следствие западной пропаганды от тех партий, которые стремятся присоединить Финляндию к блоку НАТО. Они воздействуют на СМИ и общественную жизнь в Финляндии. Если вам каждый день будут рассказывать, что Россия — агрессор, вы волей-неволей поверите в это», — сказал эксперт.

Также могла сказаться пандемия. Из-за нее, отметил Литовкин, общение между россиянами и финнами значительно сократилось, что и вызвало напряженность в отношениях.