Эксперт объяснил, почему Молдавия согласится покупать газ по любой цене

Эксперт Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик объяснил, почему Молдавия согласится покупать газ у России даже по завышенной цене. По его словам, у страны нет другого выбора, написало РИА «Новости».

«Газпром» предложил Молдавии газ по цене 600 долларов за 1000 кубометров (это очень дорого: ранее Молдавия покупала газ за 148 долларов), пояснило Утро.ру.

Однако дешевле Молдавия найти не сможет, поскольку все ее соседи пользуются тем же российским газом.

«Если не будет заключен новый контракт, то поставки газа просто прекратятся. Для Молдавии это будет катастрофой, потому что собственных запасов топлива у нас нет. Поэтому подпишем новый договор», — сказал Пойсик.