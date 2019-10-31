Эксперт объяснил, почему готовность Путина обнулить претензии по газу не поддержит Украина

Президент России Владимир Путин по окончании переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил о готовности к обнулению взаимных претензий России и Украины в газовом споре.

Игорь Юшков отметил, что это не новое заявление. Российские власти давно предлагают Украине начать газовую историю с чистого листа.

«Предполагается, что это позволит нам подписать соглашения на поставку газа на Украину и на транзит газа в 2020 году. Я думаю, что тут идет противодействие со стороны менеджмента „Нафтогаза“, но тот же министр энергетики Украины согласился бы на этот вариант. Руководство „Нафтогаза“ выписало себе огромные премии за победу над „Газпромом“ в судах Стокгольма и, наверное, их потратило. Если сейчас подписывать соглашение, то придется возвращать эти деньги», — заявил эксперт.

Юшков указал, что нынешнее руководство «Нафтогаза» заинтересовано в срыве российского газового транзита.

«Они сейчас играют в роли „победителей“ и пытаются сорвать транзит. Они были назначены еще при Порошенко, и чем сейчас будет хуже Украине, тем им лучше. Они смогут сказать: „Смотрите, до чего Зеленский довел страну“. Если не будет транзита, не будет и поставок в таком виде, в котором они сейчас существуют. В январе будет очень тяжело найти газ, а у них 30 процентов потребления приходится на импорт газа. Плюс они еще ориентируются на американские политические элиты, а американцы тоже играют на срыв поставок: тогда цены возрастут в Европе, и можно будет поставлять свой СПГ. Учитывая эти факторы, думаю, что „Нафтогаз“ не захочет идти на мировую», — подытожил Юшков.