Эксперт объяснил отставку спикера Верховной рады

Спикеры Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова отправили в отставку, поскольку он стал набирать политический вес и является потенциальным конкурентом Владимира Зеленсского на президентских выборах. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Бортник отметил, что в последнее время Разумков часто критиковал действия президента Украины Зеленского и не соглашался с его политикой. Предположительно, он мог составить конкуренцию действующему президенту на следующих выборах.

«С учетом того, что Зеленский понабрал „политических токсинов“, а его антирейтинги за несколько лет выросли в четыре раза, Разумков мог бы стать кандидатом номер один для „Слуги народа“ уже на следующих президентских выборах», — считает политолог.

Спикера Разумкова отправили в отставку 7 октября. Против него проголосовали 284 депутата из 450, сообщило Утро.ру.