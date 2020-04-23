Эксперт объяснил низкую заболеваемость коронавирусом в Грузии
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе объяснил, почему в Грузии всего 416 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «врачи забили тревогу еще в ноябре прошлого года, что надо готовиться», «и правительство беспрекословно делало все, что они говорили».
«И отсюда такой успех. За границей от коронавируса уже умерли девять граждан Грузии, у нас — только пятеро», — заключил Мамрадзе и добавил, что население поддерживает введенные меры.