  • Эксперт объяснил недовольство Украины предложением «Газпрома»

    19 ноября 2019, 10:56

    Ольга Ситникова

    Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, почему глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отверг предложение «Газпрома» по транзиту. Об этом сообщило радио Sputnik.

    Украина назвала неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

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    По мнению Алексея Гривача, Украина планирует подтвердить свои требования и взыскать суммы при помощи арбитражного суда.

    «Но любому разумному человеку понятно, что для того, чтобы выстраивать взаимовыгодные долгосрочные отношения и как-то выйти из этого клинча, вопрос взаимных судебных претензий, которые принимают гомерические формы, должен быть снят с повестки дня. До сих пор они говорили, что не могут отреагировать, потому что нет официального предложения. Вот оно поступило», — пояснил эксперт.

    Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал предложение «Газпрома» продлить действующий контракт на транзит газа при взаимном отказе от претензий с украинской стороной неприемлемым.