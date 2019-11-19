Эксперт объяснил недовольство Украины предложением «Газпрома»

Украина назвала неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту Подробнее

По мнению Алексея Гривача, Украина планирует подтвердить свои требования и взыскать суммы при помощи арбитражного суда.

«Но любому разумному человеку понятно, что для того, чтобы выстраивать взаимовыгодные долгосрочные отношения и как-то выйти из этого клинча, вопрос взаимных судебных претензий, которые принимают гомерические формы, должен быть снят с повестки дня. До сих пор они говорили, что не могут отреагировать, потому что нет официального предложения. Вот оно поступило», — пояснил эксперт.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал предложение «Газпрома» продлить действующий контракт на транзит газа при взаимном отказе от претензий с украинской стороной неприемлемым.