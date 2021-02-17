Эксперт объяснил, как США собираются лишить Украину российского газа

Эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, как США собираются в два этапа лишить Украину транзита российского газа, написало ИА Nation News.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Штаты ведут переговоры с Германией по «Северному потоку — 2». Как считает специалист, ФРГ все еще заинтересована в энергетической безопасности, которую можно получить благодаря «Северному потоку — 2». При этом США стремятся поставлять Европе свой газ, чтобы поддержать собственных производителей.

Специалист уверен, что сперва Америка намерена лишить Россию возможности снабжать Европу своим газом напрямую, вынудив использовать ГТС Украины.

«Во-первых, они хотят не дать России построить газопроводы вокруг Украины, которые не могут контролировать. Это даст возможность замкнуть поставки российского газа на украинский транзит. Во-вторых, перекрыть украинский транзит, например, с помощью санкций в отношении „Газпрома“», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что в этом случае Украине останется только прекратить транзит. Еще Штаты могут спровоцировать аварию на украинском газопроводе. Так освободится доля на европейском рынке, и стоимость газа увеличится. В итоге американцы займут долю и получат прибыль.