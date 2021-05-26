Эксперт объяснил, как можно использовать новую позицию Байдена по «СП-2»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, как можно использовать новую позицию президента США Джозефа Байдена по «Северному потоку — 2», написал Life.

Накануне Байден заявил, что санкции против «СП-2» являются контрпродуктивными. Как считает Оленченко, сейчас нужно воспользоваться этим и ударными темпами завершить строительство газопровода. При этом необходимо понимать, что США все-таки возражают против «Северного потока — 2» и другими способами будут препятствовать его использованию.

«В ближайшее время американцы не будут агрессивно выступать против проекта, и это время надо как раз использовать для того, чтобы ударно завершить строительство. Конечно, не хотелось бы думать, что это затишье перед бурей», — отметил Оленченко.

По его мнению, когда проект будет готов, Штаты планируют манипулировать им.