Эксперт объяснил, как «Магнит» может заменить китайские овощи

По словам эксперта, продукцию из Китая могут заменить поставки из Турции и Африки. Он уверен, что «Магнит» предусмотрел, чем восполнит потери.

Карпов допустил, что проблемы с поставками могут возникнуть в пограничных с Китаем регионах. В частности, на всем Дальнем Востоке.

«Для них это гораздо большая проблема, поскольку в случае с ними это было самое короткое логистическое плечо», — объяснил эксперт. — «У них нет крупных федеральных сетей, которые могли бы задействовать свою логистику и доставлять продукцию из Центральной части России».

Карпов заявил, что по России в целом проблем с поставками овощей и фруктов возникнуть не должно.