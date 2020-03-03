Эксперт объяснил, для чего США не признают Крым по прибалтийскому сценарию

Ранее Гилмор заявил, что Вашингтон не признает Крым частью РФ, как не признавал прибалтийские республики частью СССР. Он заявил, что Советский Союз «завоевал их силой».

Блохин объяснил, что применение такого сценария в обоих случаях используется Соединенными Штатами для давления.

«Для американцев непризнание Прибалтики было лишь поводом обосновывать свое давление против Советского Союза на протяжении всей холодной войны. Такой же сценарий и сейчас: непризнание Крыма будет инструментом давления на нас. Им же нужны поводы для демонизации России, и это один из них», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что США «не истина в последней инстанции», и напомнил о Сербии, Ираке, ядерных бомбах на Хиросиму и Нагасаки.

Блохин подчеркнул, что при необходимости Запад всегда меняет свою политику и берет курс на сближение с Россией. Так было в период Второй мировой войны, когда «Сталин, которого они до этого считали кровавым диктатором, превратился у них в дядюшку Джо». Эксперт подчеркнул, что признание Крыма в составе РФ Соединенными Штатами будет зависеть от «внутриполитической борьбы в США».