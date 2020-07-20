Эксперт объяснил, чем опасна секта «Фалуньгун» для россиян

«Эти организации активны и агрессивны. Для России они абсолютно противопоказаны. У нас страна многонациональная и многоконфессиональная. Все организации, которые возвышают одно религиозное учение над всеми остальными — потенциально опасны как спичка, которую мы пронесли в пороховой погреб», — пояснил Невеев.

По его словам, в данной секте большое внимание уделяют именно продлению жизни. Однако обращаться к «нормальной» медицине там отказываются. Эксперт рассказал, что после вербовки адепты полностью отрекаются от семьи и детей. Они начинают злоупотреблять сомнительными диетами, пить большое количество БАДов, что может нанести вред здоровью. По мнению специалиста, сектанты могут причинить вред и окружающим.

«Возможны и самоубийства. Кроме того, человек, у которого промыты мозги, является настоящим фанатиком. Он способом совершать убийства, ссылаясь на галлюцинации и голоса духов. Сектант — носитель контркультуры. Этот человек не исповедует общепринятые нормы и ценности, и может легко их перешагнуть», — поделился кандидат психологических наук.