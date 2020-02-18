Эксперт объяснил, чем коронавирус страшнее гриппа
Политолог Сергей Ильин в эфире программы «Сегодня утром» объяснил, почему грипп, от которого ежегодно погибает больше людей, чем от коронавируса, пугает людей меньше. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Ильин заявил, что смертность при коронавирусе в пять раз превышает смертность от гриппа.
«Это на самом деле не очень корректно и в основном это идет именно за счет ситуации в провинции Хубэй. В среднем смертность где-то 2,5%. От гриппа обычного — 0,5%. Разница в пять раз», — объяснил эксперт.
Также он отметил, что вирус COVID-19 достаточно заразен.
На данный момент в мире подтверждены почти 72 тысячи случаев заражения коронавирусом. Излечились 11 396 человек, умерли от болезни 1 775 человек.
По данным ВОЗ, от сезонного гриппа ежегодно в мире гибнет около полумиллиона человек.