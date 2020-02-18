Эксперт объяснил, чем коронавирус страшнее гриппа

Ильин заявил, что смертность при коронавирусе в пять раз превышает смертность от гриппа.

«Это на самом деле не очень корректно и в основном это идет именно за счет ситуации в провинции Хубэй. В среднем смертность где-то 2,5%. От гриппа обычного — 0,5%. Разница в пять раз», — объяснил эксперт.

Также он отметил, что вирус COVID-19 достаточно заразен.

На данный момент в мире подтверждены почти 72 тысячи случаев заражения коронавирусом. Излечились 11 396 человек, умерли от болезни 1 775 человек.

По данным ВОЗ, от сезонного гриппа ежегодно в мире гибнет около полумиллиона человек.