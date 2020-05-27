Готовность Вашингтона провести ядерные испытания — это серьезная проблема для всего мира. Если это произойдет вопреки мораторию, то начнется масштабная гонка вооружений.

Как рассказал «360» соруководитель программы по радиационной и ядерной безопасности Центра экологической политики России и Международного социально-экологического союза Валерий Менщиков, анонсирование Соединенными Штатами возможных ядерных испытаний — это тревожный звонок для всех стран. Особенно для тех, у кого есть ядерное оружие.

«Вполне очевидно, что если Соединенные Штаты начнут испытания своего ядерного оружия, его новейших образцов, то это пойдет гонка вооружений. Конечно, определенные страны, я не буду говорить за нашу страну, будут действовать точно так же», — поделился своими соображениями Менщиков.

Он добавил, что опасность еще в том, что ядерное оружие есть не только у пяти ядерных держав, но и у Пакистана, Индии, Израиля. Этот шаг станет последовательным разрушением всех международных договоров. Может начаться реальное ускорение холодной войны, которое в определенном смысле началось и в экономическом плане, и в политическом. Теперь может начаться в военном.

«Последствия — они обязательно будут. И главное, что это не только угроза экологической, радиационной безопасности, но и экономической в том числе, потому что это большие деньги для проведения этих испытаний», — подытожил собеседник.

Ранее исполняющий обязанности помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер заявил, что если американский лидер Дональд Трамп примет решение, то Вашингтон «в течение месяцев» проведет ядерные испытания. Речь идет о быстрых испытаниях с ограниченным сбором данных.