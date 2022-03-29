Эксперт Николаева рассказала, почему для переговоров России и Украины в Стамбуле выбрали астры

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила, почему для российско-украинских переговоров в Стамбуле были выбраны астры. Об этом написал Life.

По ее словам, розовый цвет достаточно умиротворяющий, а астры в переводе с латинского означают звезды.

«Цветы всегда используются при переговорах, особенно если они устраиваются третьей стороной. Это прежде всего правила такие. Розовый цвет умиротворяющий. Это такой достаточно детский цвет. И подобные оттенки нас, конечно, умиротворяют. Астры с латинского означают звезды, возможно, в этом кроется смысл», — отметила педагог-консультант.

Николаева не исключила, что астры являются сезонными цветами в Турции.