Эксперт назвал выборы в Эстонии большим расколом для страны

Доцент Хельсинкского университета, эксперт с Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Йохан Бекман прокомментировал муниципальные выборы в Эстонии, которые прошли 17 октября. По его словам, поражение Центристской партии в ряде крупных городов, включая Таллин, приведет к расколу в политике. Об этом написал «Ридус».

«Главный результат — поражение центристов именно в Таллине. Они получили только 38 мест в городском Собрании, утратив большинство. Происходит большой раскол в политике страны. Усиливается внешние влияние на политику Эстонии, усиливается позиция местных силовиков. Прямо сейчас на правительство это не влияет, но через полтора года в Эстонии будут проходить парламентские выборы, а новая расстановка сил уже показывает новый вектор», — заявил Бекман.

В Эстонии на выборах имели право голосовать 166 тысяч иностранных граждан, у которых есть вид на жительство в стране. Среди них — русские и 25 тысяч граждан Евросоюза.