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    31 мая 2021, 20:00

    Эксперт назвал возможные причины «исчезновения» Ким Чен Ына

    Артур Блянихов

    Руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН академик Василий Михеев обсудил с порталом News.ru очередное исчезновение главы КНДР Ким Чен Ына из публичного пространства.

    Специалист заметил, что любые версии относительно пропажи северокорейского лидера могут быть необоснованными спекуляциями. Он напомнил, что прошлые слухи о перенесенных им операциях так и не нашли подтверждения.

    «Возможно, у него проблемы со здоровьем, но в то же время не исключено, что он просто решил отдохнуть от публичной активности», — предположил собеседник издания.