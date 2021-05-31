Эксперт назвал возможные причины «исчезновения» Ким Чен Ына

Руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН академик Василий Михеев обсудил с порталом News.ru очередное исчезновение главы КНДР Ким Чен Ына из публичного пространства.

Специалист заметил, что любые версии относительно пропажи северокорейского лидера могут быть необоснованными спекуляциями. Он напомнил, что прошлые слухи о перенесенных им операциях так и не нашли подтверждения.

«Возможно, у него проблемы со здоровьем, но в то же время не исключено, что он просто решил отдохнуть от публичной активности», — предположил собеседник издания.