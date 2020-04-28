Эксперт назвал Восток Ливии единым центром силы

По его словам, «Восток Ливии — единый центр силы, потому что нет военных администраций в 110 муниципалитетах, которыми управляет Правительство Ливии, там проживает пять миллионов человек», а «военным, главнокомандующим и человеком, который сумел объединить народ, поставив его под ружье с целью свержения террористов является Халифа Хафтар».

Кудряшов уверен, что Хафтар исправит ситуацию в стране и избавит ее от терроризма, который широко распространился там.