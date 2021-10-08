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    08 октября 2021, 12:31

    Эксперт назвал уволенного спикера Рады потенциальным кандидатом в президенты Украины

    Украинский политик Олейник: Разумков сможет стать президентом при условии поддержки олигархов

    Полина Гребенщикова

    Украинский политик Владимир Олейник для радио Sputnik рассказал о шансах отправленного в отставку спикера Верховной рады Украины на пост президента страны. По его словам, у Разумкова есть шансы победить на выборах.

    Разумков сможет стать президентом, получив поддержку олигархии и Запада, если Зеленский не будет запускать против него репрессивный механизм.

    «На него могут сделать ставку украинские олигархи, а также могут сделать ставку иностранные посольства, как на более умеренного политика, который демонстрирует как будто бы большее уважение к конституции Украины, и, может быть, более харизматичного», — считает Олейник.

    Дмитрия Разумкова отправили в отставку 7 октября, пояснило Утро.ру.