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    06 ноября 2020, 13:36

    Эксперт назвал условие победы Трампа в выборах

    Дарья Морозова

    Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал, при каком условии Дональд Трамп может победить своего оппонента Джо Байдена. Об этом сообщила НСН.

    Он уточнил, что в Неваде, Аляске и Северной Каролине продолжается подсчет голосов, а еще Трамп планирует подавать в суд насчет нарушений. Если оставшиеся голоса будут в его пользу, а суд пересчитает также в его пользу голоса хотя бы в одном штате, то Трамп победит.

    Сейчас за Байдена 264 голоса против 214 голосов за Трампа.