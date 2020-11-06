Эксперт назвал условие победы Трампа в выборах

Он уточнил, что в Неваде, Аляске и Северной Каролине продолжается подсчет голосов, а еще Трамп планирует подавать в суд насчет нарушений. Если оставшиеся голоса будут в его пользу, а суд пересчитает также в его пользу голоса хотя бы в одном штате, то Трамп победит.

Сейчас за Байдена 264 голоса против 214 голосов за Трампа.