Эксперт назвал причины, из-за которых получилось остановить революцию в Казахстане

Руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко обозначил причины, из-за которых удалось остановить цветную революцию в Казахстане. Специалиста процитировал «Ридус».

«Никто из организаторов не готовился именно на эти даты. Цветная революция готовилась позже, скорее всего, на лето или осень текущего года», — предположил Давидченко.

Он заметил, что не были созданы инструменты распространения информации. В Казахстане активно использовались чаты в мессенджерах, но практически никто не осуществлял координацию и ретрансляцию информации. По его мнению, это стало одной из причин, почему не получилось качественно управлять толпой.

«Не было даже специалистов, которые могли это делать. Толпа была разрозненной, и каждая группа делала то, что считала нужным. Кроме того, протесты в разных регионах контролировались разными группами, не было единого центра», — добавил Давидченко.