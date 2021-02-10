Эксперт назвал причину скандала после переписки британских ученых с китайцами

Секретарь Центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков рассказал, почему в Великобритании возник скандал после переписки ученых с китайскими военными, сообщило РИА ФАН.

Согласно данным СМИ, около 20 британских университетов работали с 29 китайскими университетами и девятью организациями Китая. В их числе оборонные конгломераты, которые могли передавать данные вооруженным силам КНР. Уточняется, что около 200 ученых могли непреднамеренно передавать конфиденциальную информацию. Сейчас власти Британии проводят расследование. Подозреваемым жителям королевства грозит тюрьма.

Новичков пояснил, что люди Запада считают всех, кто не принадлежит к их народностям, представителями человечества второго сорта.

«Западный мир воспринимает нас, китайцев, индусов, бразильцев и прочих как людей второго сорта, с которыми можно делать все, что „белый господин“ захочет. Это история колониальной Англии. Мы для них ничем не отличаемся от аборигенов», — заметил эксперт.

По его мнению, когда английские ученые позволили себе общаться с китайскими коллегами, в глазах соотечественников они встали с ними на один уровень. Новичков подчеркнул, что такая позиция является возмутительной. Как он считает, «белый человек» тоже нуждается в воспитании.