Эксперт назвал причину, по которой Нетаньяху удалил совместное фото с Трампом

Отмечается, что довольно долго официальную страницу премьера иллюстрировал снимок, на котором он был запечатлен во время встречи с Трампом в Белом доме. Во вторник, 12 января, снимок заменили на фотографию Нетаньяху, на которой ему делают инъекцию вакцины от коронавируса. Как считает Шамир, фото с лидером Штатов было символом дружбы политиков.

Специалист заметил, что премьер Израиля был другом и поклонником Трампа. При этом глава США отвечал «тонкой и нежной любовью».

«В Израиле есть раздел между силами, которые поддерживают Нетаньяху (это правые националисты), и силами более либеральными, которые ориентируются на американских демократов, и эти силы уже давно пытаются сместить Нетаньяху. Но у них ничего не получается. Уже трижды прошли выборы в Израиле — Нетаньяху держится», — пояснил Шамир.

Эксперт думает, что Нетаньяху решил не рисковать и удалил снимок, демонстрируя таким образом, что готов перестроиться под новую администрацию в Вашингтоне.