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    01 декабря 2021, 17:24

    Эксперт назвал «политическим самоубийством» планы Лукашенко по перекрытию транзита газа в Польшу

    Аналитик Юшков объяснил, почему Лукашенко не выполнит свои угрозы Европе

    Полина Гребенщикова

    Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил «Ридусу», почему Александр Лукашенко не будет выполнять свою угрозу и перекрывать транзит российского газа в Европу. По его словам, такой шаг со стороны президента Белоруссии стал бы «политическим самоубийством».

    «Я думаю что вряд ли Лукашенко действительно это сделает, иначе это будет удар прежде всего по отношениям с Россией. Это стало бы таким фолом последней надежды, если не политическим самоубийством, то радикальным поднятием ставок в противостоянии Минска с Западом. Конечно, Польша пострадает, но кроме газопровода „Ямал-Европа“ есть еще „Северный поток“, Европа может получать газ оттуда, а главное, пострадают российские компании», — сказал эксперт.

    Он добавил, что «Ямал-Европа» принадлежит «Газпрому», который точно не станет участвовать в перекрытии газопровода. А если Лукашенко все же решит осуществить свои угрозы, Белоруссии придется вернуть порядка семи миллиардов долларов — средства, которые «Газпром» потратил на трубопровод. Такими деньгами Белоруссия не располагает.