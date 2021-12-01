Эксперт назвал «политическим самоубийством» планы Лукашенко по перекрытию транзита газа в Польшу

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил «Ридусу», почему Александр Лукашенко не будет выполнять свою угрозу и перекрывать транзит российского газа в Европу. По его словам, такой шаг со стороны президента Белоруссии стал бы «политическим самоубийством».

«Я думаю что вряд ли Лукашенко действительно это сделает, иначе это будет удар прежде всего по отношениям с Россией. Это стало бы таким фолом последней надежды, если не политическим самоубийством, то радикальным поднятием ставок в противостоянии Минска с Западом. Конечно, Польша пострадает, но кроме газопровода „Ямал-Европа“ есть еще „Северный поток“, Европа может получать газ оттуда, а главное, пострадают российские компании», — сказал эксперт.

Он добавил, что «Ямал-Европа» принадлежит «Газпрому», который точно не станет участвовать в перекрытии газопровода. А если Лукашенко все же решит осуществить свои угрозы, Белоруссии придется вернуть порядка семи миллиардов долларов — средства, которые «Газпром» потратил на трубопровод. Такими деньгами Белоруссия не располагает.