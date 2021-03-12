Эксперт назвал неэффективными байденовские меры поддержки населения

Старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин объяснил, почему меры президента США Джозефа Байдена по поддержке налогоплательщиков не будут эффективными, написала «Общественная служба новостей».

Ранее главой Штатов был подписан пакет стимулирования экономики в период пандемии коронавируса. Размер выделенной суммы составляет один триллион долларов. Многим американцам будут единовременно выплачивать по 1 400 долларов.

«В Америке на эти деньги не выживешь особо — это уровень малой обеспеченности, бедности», — пояснил Аникин.

При этом он отметил, что для наших регионов это неплохие деньги. По мнению специалиста, Россия должна брать пример с Америки и уделить особое внимание поддержке безработных.