Недавно президент Украины заявил, что, если начнется вооруженный конфликт с Россией, будут мобилизованы все граждане, в том числе женщины. Однако Зеленский отметил, что этого не может случиться в реальности.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос назвал эту идею провальной. По его словам, ее пытались организовать ранее, однако это не увенчалось успехом. Бывший президент Украины Леонид Кравчук поддержал Зеленского и назвал его «настоящим патриотом», пишет сайт «Дни.ру».

По мнению Маркова, с помощью таких заявлений глава Украины делает попытки угодить Соединенным Штатам. Он уверен, что это связано со скорым вступлением на пост президента Джозефа Байдена. Политолог отметил, что в настоящий момент «идет игра на жизнях и смертях».

Специалист подчеркнул, что из-за подобных высказываний граждане страны отказались от поддержки бывшего лидера Украины Петра Порошенко. Как он считает, Зеленский может пойти по его стопам.