Эксперт назвал главную ошибку Елизаветы II по отношению к Меган Маркл

Королева Елизавета II отнеслась к Меган Маркл, как к обычному новому члену монаршей семьи. Эксперты назвали такой подход ошибочным.

Супруга принца Гарри — единственный человек в королевской семье, который самостоятельно заработал состояние и сумел подняться с низов. Именно поэтому к ней должно быть особое отношение Елизаветы II, однако при дворе это не учли. Таким мнением поделился британский историк и биограф Роберт Лейси в своей книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда». Отрывки из нее публикует The Mirror.

«Они ужасно ошиблись, решив, что невеста младшего сына станет обычным членом королевской семьи. Она никогда не собиралась становиться обычным членом королевской семьи», — объяснил Лейси.

По его мнению, королеве и остальным членам семьи нужно было сразу обговорить с Меган ее ожидания и желания, касающиеся жизни во дворце. Однако это не было сделано, что привело к текущей ситуации. При этом Лейси заявил, что в целом Маркл пришлась королеве по нраву. Елизавета II посчитала актрису хорошей партией для Гарри.

Ранее стало известно, что принц Филипп, супруг Елизаветы II, заявил о своем недовольстве поведением Меган Маркл. По его мнению, актриса обязана пожертвовать своей карьерой ради королевской семьи, как это сделал в свое время сам Филипп.