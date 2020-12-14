Эксперт назвал главное противоречие в избирательной системе США

В понедельник, 14 декабря, в Штатах коллегия выборщиков проведет голосование по избранию нового президента по итогам прошедших 3 ноября выборов. Большая часть голосов отдана за демократа Джозефа Байдена. Нынешний лидер страны Дональд Трамп не признает поражение. Он уверен, что результаты голосования были фальсифицированы.

Группа республиканцев из конгресса отметила, что намерена оспорить итоги выборов во время совместного заседания обеих палат. Встреча состоится 6 января. Рогулев уверен, что такие противоречия возникают по причине архаичности американской избирательной системы. Это становится явным, когда появляется разница между итогами голосования граждан и выборщиков.

«Здесь прямой пропорции нет. Хотя выборщики должны голосовать так же, как голосуют избиратели, но из-за мажоритарной системы человек, получивший 50% плюс один голос в каком-либо штате, получает все голоса выборщиков этого штата. Из-за этого возникает несоответствие», — пояснил специалист.

Выходит, что кандидат, получивший больше голосов избирателей, не становится президентом. Победу получает тот, кто имеет больше голосов выборщиков. Как считает Рогулев, такое противоречие является «архаичным и неудобным».