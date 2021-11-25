Эксперт Митрахович: в Португалии энергетическая бедность из-за отказа от угля

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал решение правительства Португалии закрыть последнюю угольную электростанцию. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его мнению, теперь стране не хватает топлива, так как у Португалии высокие цены на газ и электричество. Отказал от угля создал в стране энергетическую бедность.

«Даже, если в зимний период там стоит плюсовая температура, то без отопления жить не очень приятно, а отопление жилища стоит дорого», — отметил он.