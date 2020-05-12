Эксперт: минобороны Латвии предложил не оплачивать лечение коронавируса тем, кто отмечал 9 мая

По его словам, «власти все время пытались убедить себя и своих избирателей в том, что те, кто ходят 9 Мая в парк Победы к памятнику Освободителям, делают это для того, чтобы поесть шашлыки в развернутых рядом кафе-палатках и пить водку, а тут оказалось все не так».

«Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом и отсутствие какой-то организации — никто никого не призывал куда-то идти, покупать цветы, надевать георгиевские ленточки, — люди проявили себя так, как и должны проявлять себя дети и внуки героев, которые сломали хребет нацистской гадине», — считает Шарипов.