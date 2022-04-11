Эксперт Минченко заявил, что сильнее всего санкции «ударят» по Европе

Введение санкций против России со стороны Запада будет чревато экономическим, политическим и социальным кризисом для него же. Таким мнением поделился президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что раньше кризисы начинались на Западе, а уже после доходили до России. Сейчас же, по его мнению, будет наоборот. Минченко отметил, что с наиболее сильными последствиями столкнутся именно жители Европы.

«Главным пострадавшим по итогам будет Европа и Европейский союз. Главными, кто в итоге потеряет во всем этом — это будут европейцы. Это прежде всего экономические потери, но и политические тоже», — заметил он.